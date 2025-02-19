Kırıkkale'de Kaçak İçki ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda kaçak içki ve silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, 10,5 litre el yapımı içki, tüfekler ve silah mermileri bulundu.
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda kaçak içki ve silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ürün ticareti yaptığı tespit edilen H.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada; 20 litre etil alkol, 10,5 litre el yapımı içki, 4 alkol kiti, 4 tüfek, 1 tabanca ve 68 fişek ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE