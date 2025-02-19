İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
Bitcoin ve altcoinlerde market analizi

Bitcoin ve altcoinlerde market analizi
Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi

8 ilde okullar tatil edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi

Kırıkkale'de Kaçak İçki ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale'de Kaçak İçki ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda kaçak içki ve silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, 10,5 litre el yapımı içki, tüfekler ve silah mermileri bulundu.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda kaçak içki ve silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ürün ticareti yaptığı tespit edilen H.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada; 20 litre etil alkol, 10,5 litre el yapımı içki, 4 alkol kiti, 4 tüfek, 1 tabanca ve 68 fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
img

Milli maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.