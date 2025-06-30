Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de kaçak alkolle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tespiti yapılan Z.A. isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KIRIKKALE