Üniversiteli gençleri zehirleyeceklerdi! Sevkiyat son anda engellendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, üniversite öğrencilerine satılmak üzere 581 adet sentetik ecza hapı ve 116 gram sentetik ecza tozu ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, üniversite öğrencilerine satılmak üzere piyasaya sürülmek istenen binlerce sentetik hap ele geçirildi. Ankara'dan gelen ticari taksiye yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu ilçede jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında Ankara'dan gelen bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcular A.I. (24), S.O. (27) ve İ.Ö.K.'ye (40) ait 581 adet sentetik ecza hapı ve 116 gram (464 adet hap) sentetik ecza tozu ele geçirildi. Şüphelilerin Ankara'daki adreslerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda da 4 bin 94 adet sentetik hap bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yahşihan ilçesinde özellikle üniversite öğrencilerine pazarlanmak üzere piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen sentetik haplarla ilgili soruşturma sürüyor. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
