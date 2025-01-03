Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde hurdaya döndüğü kazada, sürücüler yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri D765 kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 38 AEH 754 plakalı Fiat marka otomobil ile Ö.T. idaresindeki 71 ACY 571 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücüler yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE