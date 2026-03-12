Haberler

Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. H.A. dört yıl iki ay, F.K. ise iki yıl altı ay hapis cezası almıştı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan H.A. (26) ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan F.K. (29) yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. ile hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

