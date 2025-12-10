Kırıkkale'de aynı OSB'de ikinci yangın

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki fabrika yangınına müdahale sürerken, aynı OSB'deki bir fabrikada daha yangın çıktı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde madeni yağ üreten kimya fabrikasındaki yangına müdahale devam ederken, aynı OSB'deki Alfa Solar Enerji isimli firmanın fabrikasının bir bölümünde de henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kimya fabrikasındaki yangına müdahale eden ekiplerin bir kısmı, diğer fabrikadaki yangına müdahale etmek için yönlendirildi. - KIRIKKALE