Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan hükümlülere yönelik operasyon yürütüldü. Operasyon kapsamında, "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.N. gözaltına alındı. "Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uygulama sırasında durdurulan H.K.'nin yapılan GBT sorgusunda, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı