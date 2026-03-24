Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G., "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S. ile "hırsızlık" suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE