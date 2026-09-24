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Kırıkkale'de hırsızlıktan kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü tutuklandı

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Kırıkkale'de hırsızlıktan kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü tutuklandı
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Kırıkkale'de hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan hükümlülerden birinin 3 yıl 1 ay, diğerinin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Kırıkkale'de hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Delice İlamat ve İnfaz Bürosunca "bina eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. yakalandı. Ekipler ayrıca, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P.'yi de yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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