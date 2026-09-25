Kırıkkale'de hırsızlıktan 6 yıl hapis cezası olan hükümlü araç içinde yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin takibi sonucu araç içerisinde yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hükümlü, ikametine yakın bölgede ekipler tarafından yapılan takip sonucu araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı