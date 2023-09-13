Kırıkkale'de Hırsızlık ve Yağma Suçlarından Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gazinoda yakalandı. Jandarma suç araştırma timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 18 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ve 19 hapis cezası ile aranan C.B. Aşağımahmutlar Mahallesi'ndeki gazinoda tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gazinoda yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından haklarında 18 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ile 19 hapis cezası ile aranan C.B.'nin Aşağımahmutlar Mahallesi'ndeki gazinoda oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE