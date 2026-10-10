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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan A.K. (30) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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