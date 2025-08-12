Kırıkkale'de Hastane Personeline Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de Hastane Personeline Uyuşturucu Operasyonu
Kırıkkale'de bir hastane personeli, doktorların hesaplarını kullanarak 8 kişi adına 1,998 yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda hastane çalışanının evinde uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamu hastanesinde görevli bir personel, doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına bin 998 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi yazdığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
