Kırıkkale'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Delice ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" ve "suça konu eşyayı bilerek ve ticari amaçla satın alma" suçlarından aranan F.Y. (26), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE