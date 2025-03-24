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Kırıkkale'de Güvenlik Denetimlerinde 5 Bin 859 Şahıs Sorgulandı

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Mart 2025 tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda 5 bin 859 şahsı sorguladı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde 5 bin 859 şahsın sorgulaması yapıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17- 23 Mart 2025 tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için il genelinde şok uygulamalar yapıldı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 4 bin 897 şahıs ve bin 258 araç sorgulandı. Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, cezaevine gönderildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 99 araca cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Öte yandan yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 27 adet fişek, 8 kurusıkı tabanca fişeği, 1 hassas terazi, 34,91 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda 872 şahıs ve 179 araç sorgulandı, 33 araca cezai işlem uygulandı. Okul önleri ve çevresinde ise 41 şahıs ile 18 araç kontrol edildi. Öte yandan 27 metruk bina da denetimden geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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