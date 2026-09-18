Kırıkkale’de görev başındaki polis memuru, aracın çarpması sonucu şehit oldu

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Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında inceleme yapmak üzere olay yerine giden polis memuru, görev yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda İ.U. idaresindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapmak üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (38), çalışma yaptığı sırada Ö.F.Ü. (45) idaresindeki 71 AAP 190 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü Ö.F.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelerek, aileye başsağlığı diledi.

Polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alındı. Kaza yerindeki inceleme ve tahkikat, jandarma olay yeri inceleme ekiplerince gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı