Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Kırıkkale'de hakkında18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından aranan D.G. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 7 ayrı dosya bulunan ve 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE