Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi. Hükümlüler arasında 'kasten adam öldürme', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kasten yaralama' suçlarından ceza almış kişiler bulunuyor.
Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada; "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.M. (45), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S. (78) ve "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan Y.E.Y. (25) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE