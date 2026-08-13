Kırıkkale'de Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Kırıkkale’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan aranan A.T.K. yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı