Kırıkkale'de 2 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı. 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'uyuşturucu' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "silahla tehdit" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (41) ile "uyuşturucu" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (46), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.