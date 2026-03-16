FETÖ'den aranan ihraç hakim ve emniyet amiri Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 10 yıldır firari olarak aranan ihraç hakim ile ihraç emniyet amiri gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY'den aranan 2 hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıldır firari olarak aranan ihraç hakim H.A. ile örgüt üyeliği, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve 3628 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından aranan ihraç emniyet amiri İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRIKKALE

