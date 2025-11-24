Kırıkkale'de FETÖ Soruşturmasında Milli Eğitim Müdürü Tutuklandı
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü A.K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. A.K., soruşturma sürecinde açığa alındı.
Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında A.K.'nin Yahşihan Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı da öğrenildi. - KIRIKKALE
