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Kırıkkale'de FETÖ Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

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Kırıkkale'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 1'i hükümlü toplam 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Kırıkkale polisinden şafak vakti FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen FETÖ operasyonunda 1'i hükümlü olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen baskınlarda emekli memur Ö.D. ile S.B., A.T.G. ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 20 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay Y.D. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Y.D. ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında, S.B.'nin soruşturma dosyasının bulunduğu il Ankara'ya, A.T.G.'nin ise Konya'ya gönderildiği belirtildi.

Kırıkkale'de FETÖ Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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