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Kırıkkale'de Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
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Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat-Tofaş otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 17 yaşındaki Ceren Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve bir yolcu ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan Fiat-Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 2 genç ise ağır yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.T. idaresindeki 71 AER 835 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Ceren Albayrak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.İ.T. (19) ile yolcu Y.U. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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