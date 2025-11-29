Haberler

Kırıkkale'de Fabrikada İş Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada hava kazanının içerisinde kaynak yaparken üzerine sac levha düşen iki işçi hayatını kaybetti. Cenazeleri kılınan namazların ardından toprağa verildi. Olayla ilgili üç işletme yöneticisi gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada hava kazanının içerisinde kaynak yaparken yaklaşık 3 tonluk sac levhasının altında kalarak hayatını kaybeden iki işçi, işlemlerinin ardından kılınan cenaze namazlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mach-Tech isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava kazanının içinde kaynak yapan Mutlu Atay ve Tekin Omay'ın üzerine yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhası düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 56 yaşındaki Atay, Nokta Camii'nde; 58 yaşındaki Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca iki kişinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli statüsünde bulunan 3 yetkilinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
