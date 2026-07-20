Ehliyetsiz sürücünün kaçış planını dron bozdu: Hem sürücüye hem araç sahibine ceza

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile aracını kullanmasına izin veren araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamayı fark edince denetimden kaçmaya çalışan bir sürücü, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ceza kesildi. Aracını sürücü belgesi bulunmayan kişinin kullanmasına izin veren araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı