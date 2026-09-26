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Kırıkkale'de ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü sınav aracıyla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü sınav aracıyla çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, ehliyet sınavına giren aday sürücünün otomobiliyle çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 40'ar bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile ehliyet sınavına giren aday sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (14) idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aday sürücü E.Ş. ile aynı otomobilde bulunan A.K., O.K. ve M.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Y.B.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 40'ar bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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