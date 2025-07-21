Kırıkkale'de Düğünlerde Maganda Kurşunlarına Karşı Önlemler Artırıldı

Kırıkkale'de düğün ve kutlamalarda maganda kurşunlarının önlenmesi amacıyla polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Jandarmanın dron destekli denetimlerinde, havaya ateş ettiği belirlenen 9'u kamu personeli, 37 kişiye adli işlem uygulandı.

Kırıkkale'de maganda kurşunlarının önüne geçilmesi amacıyla Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalarda polis ve jandarma ekipleri, düğünlerde silahla kutlamayı önlemek için etkin mücadele ediyor. "Silahtan çıkan bir ses, kaybedilen nefes" mottosuyla vatandaşlar uyarılırken, jandarma ekipleri kırsal bölgelerde dron destekli denetim yapıyor.

Jandarma ekipleri, köy ve kırsal bölgelerdeki düğün, kına ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda havaya ateş edenleri tespit etmek için dron destekli denetim uygulamasına geçti. Havadan kaydedilen görüntülerle tespit edilen 9'u kamu personeli, 37 kişi hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kent merkezinde ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, düğün alanlarına bilgilendirici afişler asarak etkinlik öncesinde organizasyon sahiplerine uyarılarda bulunuluyor. Silah ruhsatı bulunanlara ve muhtarlara da SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Düğün sahibi İsa Yeşilyurt, "Herkesin bu konularda ehemmiyet göstermesini temenni ediyorum. Biz tüm önlemleri aldık. Polis ekipleri de sağ olsunlar broşürleri verdi" dedi.

Gelin Aysel Yeşilyurt ise, "Silahın her türlüsüne karşıyız. Bu mutlu günde sorun çıksın istemeyiz. Toplumumuzun da bilinçlenmesi için hep birlikte el atmalıyız bu olaya" ifadelerini kullandı.

Dilay Gökbulut ise, "Silaha zaten karşıyız. Silah atılmasını da engellemeye çalışıyorum. Toplum olarak da buna özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE