Kırıkkale'de Dolandırıcılık ve Örgüt Kurma Suçundan Bir Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de Dolandırıcılık ve Örgüt Kurma Suçundan Bir Şahıs Tutuklandı
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Kırıkkale'de dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından aranan M.K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, kamu düzenini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de, "dolandırıcılık" ve "örgüt kurma" suçlarından aranan bir şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arama kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada, kamu düzenini sağlamak amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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