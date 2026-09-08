Kırıkkale’de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ç.S. (44) yakalandı. Hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı