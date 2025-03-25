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Kırıkkale'de Doktor Darbeden İki Şahıs Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'de Doktor Darbeden İki Şahıs Serbest Bırakıldı
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Kırıkkale'de bir aile sağlığı merkezinde 58 yaşındaki Dr. Yakup Çelik'e saldıran E.K. ve O.İ. isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dr. Çelik hastaneye kaldırılırken, şüpheliler emniyet tarafından yakalanmıştı.

Kırıkkale'de doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ovacık Mahallesi'ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez önündeki bankta oturan 58 yaşındaki Dr. Yakup Çelik, E.K. (28) ve O.İ. (29) isimli 2 şahsın saldırısı sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dr. Çelik, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde doktorun sol göz çevresinde açık yara ve kemik kırığı tespit edildi. Saldırının ardından kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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