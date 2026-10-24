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Kırıkkale'de dernekte hareketsiz bulunan 41 yaşındaki adamın ölümü şüpheli sayıldı

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Kırıkkale'de dernekte hareketsiz bulunan 41 yaşındaki adamın ölümü şüpheli sayıldı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de dernekte hareketsiz bulunan 41 yaşındaki adamın ölümü şüpheli sayıldı
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Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi'ndeki dernekte görevli, kapıyı açtığında 41 yaşındaki adamı yerde hareketsiz buldu; sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm şüpheli değerlendirilirken kesin nedenin otopsiyle belirleneceği ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kırıkkale'de bir derneğin kapısını açan görevli, 41 yaşındaki adamı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Kırıkkaleliler Sosyal Yardımlaşma Derneğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe gelen görevli, Ömer Gökce'yi (41) yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, dernek binasında incelemelerde bulundu. Gökce'nin cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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