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Kırıkkale'de DEAŞ Bağlantılı Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ Bağlantılı Şüpheli Yakalandı
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Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı. Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koydu.

Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu S.M.A.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Elde edilen dijital deliller doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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