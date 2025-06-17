Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Kırıkkale'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen B.K. isimli şahıs yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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