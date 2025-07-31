Kırıkkale'de Cenaze Yolunda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de cenazeye gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenaze törenime katılmak için Tokat'tan Ankara'ya gitmek için yola çıkan İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yolcu olarak bulunan Mustafa Kasman'ın (80) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan F.G. (61) ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü İ.G. kazayı yara almadan atlattı.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kasman'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Büyük çapta hasar gören araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE