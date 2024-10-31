7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi

Kırıkkale'de yatak ile baza arasında sıkışan bebek, anne tarafından çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, Sanayi Mahallesi 1260 Sokak'ta meydana geldi. Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.'nin yatakla bazanın arasında asılı şekilde sıkıştığını ve cildinin morardığını gördü. Bebeği sıkıştığı yerden çıkartan anne Kübra K., durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 aylık bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.