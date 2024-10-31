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7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi

7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi
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Kırıkkale'de 7 aylık bebeğini yatakla baza arasında sıkışıp morardığını gören anne hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bebeğin ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de yatak ile baza arasında sıkışan bebek, anne tarafından çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, Sanayi Mahallesi 1260 Sokak'ta meydana geldi. Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.'nin yatakla bazanın arasında asılı şekilde sıkıştığını ve cildinin morardığını gördü. Bebeği sıkıştığı yerden çıkartan anne Kübra K., durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 aylık bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Sen ne biçim annesin. O bebeğin yatakla baza arasında ne işi var? Herkes anne olamaz.

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Haber YorumlarıAlp Alp:

Büyük konuşma kardeşim çocuk bu birden bire oluyir

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