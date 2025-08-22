Kırıkkale'de Arı Sokması Kazaya Neden Oldu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sürücüsünün kolunu arı sokması neticesinde bariyerlere çarpan otomobil, savrularak başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 42 AHM 905 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kolunu arı sokması sebebiyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, aynı yönde seyreden M.Ö. yönetimindeki 34 RC 2323 plakalı Volkswagen marka araca arkadan çarptı.

Kazada N.P. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobiller, incelemelerin ardından otoparka çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE