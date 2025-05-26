Kırıkkale'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Üç Kişi Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir dede, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. İki kardeş tutuklu yargılanırken, mahkeme duruşması devam ediyor.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle dede, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklu yargılanan 2 kardeş, ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Olay, 6 Ağustos 2024 tarihinde Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yapılması planlanan su hattı kazısı sırasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Erhan Çiftçi (46) ve kardeşi Kadir Çiftçi (40) ile karşı taraf arasında yaşanan silahlı çatışmada, Satılmış Cesur (69), oğlu İbrahim Cesur (54) ve 17 yaşındaki torunu Satılmış Cesur yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan kardeşler tutuklanırken, enişteleri K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık kardeşler hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürme" ve "çocuğa karşı nitelikli adam öldürme" suçlarından toplam 3 kez müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan sanık K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın ikinci duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ile maktul yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar beraatlerini talep ederken, tutuksuz sanık K.A. ise yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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