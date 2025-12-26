Kırıkkale'de aranan iki şahıs yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında "basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. gözaltına alındı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında "hırsızlık" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE