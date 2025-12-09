Kırıkkale'de aranan iki hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan iki hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan M.A. (29) ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan M.A. (28) gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlülerden M.A. hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay, diğer M.A. hakkında ise 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE