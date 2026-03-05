Haberler

Kırıkkale'de aranan 7 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 7 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyet işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.T., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Y., "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan K.Y., "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan H.Y. ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan Ö.C. yakalandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay hapis cezası bulunan E.A. ile "kasten yaralama" suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan S.A. da gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak