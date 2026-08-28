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Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç.Y. ile "hırsızlık" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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