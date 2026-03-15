Ara tatil bayramla birleşti, sürücüler erken yola çıktı: 43 ilin geçiş noktasında denetimler artırıldı

Ramazan Bayramı tatiline denk gelen ara tatilde yoğunluğu önlemek amacıyla Kırıkkale'de trafik denetimleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, araçlarda çeşitli kontroller gerçekleştirdi.

Ara tatilin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için günler öncesinden yola çıktı. Bu kapsamda ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan kilit kavşak Kırıkkale'de trafik denetimleri artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart'ta başlıyor. Ramazan Bayramı'nın da aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için günler öncesinden yola çıktı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kırıkkale Valiliği koordinesinde polis ve jandarma ekipleri denetimleri artırdı.

Şehirlerarası yollarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durduruldu. Sürücülerin GBT sorguları yapılırken, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Ticari araçlarda ise takograf denetimi yapıldı. Ekipler, sürücülere hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara-Samsun D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 ve Kırıkkale-Konya D753 kara yollarında trafik akışının normal seyrinde ilerlediği gözlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine gitmek üzere yola çıkan Ramazan Yılmaz ise yolculuğunun iyi geçtiğini ve ailesini görmek için memleketine gittiğini söyledi.

Bazı sürücüler ise yollarda şu an için ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını ve denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ifade etti. - KIRIKKALE

Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler bugün kaydedildi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Türk polisi yine gönülleri fethetti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Yok böyle lig! Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var

Dünyada eşi benzeri az görülür! Haberi okuyanlar şaşırıyor