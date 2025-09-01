Kırıkkale'de 91 Şüpheli Operasyonla Yakalandı

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonlarda haklarında aranma kararı bulunan 91 şüpheli yakalandı. 43 şüpheli tutuklanırken, 48'i serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 91 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 43'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 48 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 91 şüpheli şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu ile mücadele kapsamında aranması bulunan 11, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6, hırsızlık suçundan 4, basit ve kasten yaralama suçlarından 4, ailenin korunması hakkında kanunun ihlali suçundan 3, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2, yağma suçundan 2, ayrıca dolandırıcılık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, silahla tehdit, parada sahtecilik, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, karşılıksız yararlanma, tütün kanununa muhalefet ve 2863 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranması bulunan toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. İfadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan 48 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
