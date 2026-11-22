Kırıkkale'de 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de 'konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmada yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.G. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı