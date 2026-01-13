Haberler

Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarla, çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalanarak tutuklandı. Suçları arasında 'kasten öldürme', 'dolandırıcılık', 'çocuğa karşı eziyet' ve 'ateşli silah bulundurma' bulunuyor.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 12 gün hapis cezası bulunan Y.T., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Ö., "çocuğa karşı eziyet" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan Ü.O. ve "ateşli silah bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

500

