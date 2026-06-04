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Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, vergi usul kanununa muhalefet ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. (40) ile "binanın eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H. (30) yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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