Kırıkkale'de 12 milyon liralık sentetik hap ele geçirildi, 6 şüpheli sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırıkkale'de üniversite öğrencilerinin kente dönüşüyle birlikte artan hareketlilik döneminde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olarak değerlendirilen 107 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte üniversite öğrencilerinin kente dönmesi ve nüfus hareketliliğinin artması üzerine ekipler, kent genelindeki saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında S.B., B.C., S.Ş., G.Ö., S.B.K. ve S.O.D.'nin bulunduğu iki farklı araç durdurularak arama yapıldı. Araçlarda 107 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen haplara el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kent genelinde, özellikle nüfus hareketliliğinin arttığı bölgelerde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı