Kırıkkale'de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, başka bir hükümlü M.İ.G. de yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan M.E. yakalandı. Hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G.'yi de yakaladı. M.İ.G. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

