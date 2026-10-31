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Kırıkkale Bahşılı'da 6 bin 953 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale Bahşılı'da 6 bin 953 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bahşılı ilçesinde H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 953 sentetik ecza hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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